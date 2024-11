Video: así fue el accidente de Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Brasil de la F1

Colapinto pidió perdón al equipo por el accidente y puso en duda si largará la final en el Gran Premio de Brasil

“No sé bien qué pasó. Fue irrecuperable. Muy triste, perdón por el equipo que va a tener mucho trabajo. No sé si podremos llegar a la carrera o no, una pena. Fue un error, mil disculpas al equipo, fue 100% mío el error. Ahora hay que pensar en la carrera, ver si podemos estar en la largada que es lo que más quiero. Fue un pequeño error que no tenía que haber ocurrido”, se lamentó el argentino en la rueda de prensa posterior.