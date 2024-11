En Las Cañas con el fútbol y en la senda con la "bici", disfruta en igual medida

“No se me complica tanto”, asumió Lazarte dejando en claro una mentalidad de atleta que rozó la preparación de alto rendimiento. “Las Cañas lo tomo bastante relajado. Yo jugué mucho tiempo de forma muy seria, realmente. Diría que casi profesional, con una dedicación casi diaria. Lo tomo seriamente porque así me resulta divertido, pero no con el tiempo, dedicación y esfuerzo de pensar a diario en los partidos y mejorar”, aseguró. ¿Se siente más futbolista que biker? “En el orden de prioridades, siempre estuvo primero el mountain bike. Mis compañeros de fútbol saben que si se me superponían las fechas, iba a correr y no atajar”, contó Lazarte.