Cruce a Chile: cuáles son las alternativas para atravesar la Cordillera y llegar a la playa

Por Sico, demora un poco más de 10 horas en llegar al mar. “La ruta tiene bastantes curvas, por lo tanto es para circular a baja velocidad. Al ser de alta montaña, hay que tener una mayor concentración para evitar distracciones y accidentes. La ruta no está preparada para turismo, no tiene espacios para detenerse a observa el paisaje y sacar fotos. Es preferible viajar de día; de hecho por los horarios de aduana hay limitaciones y no se puede pasar de noche. Para evitar el apunamiento, lo mejor es no bajarse del auto, ya que los vehículos tienen una atmósfera controlada. En mi caso, con mi familias hacemos el cruce sin desayunar. Comemos cuando ya dejamos el camino de montaña”, cuenta.