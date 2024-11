Radiografía del fenómeno Trump

El libro se detiene en los perfiles y las opiniones de los principales funcionarios que circularon por la Casa Blanca. Entre los que hoy resaltan los riesgos de un nuevo mandato de Trump para la vida institucional y la seguridad internacional se cuentan muchos de quienes trabajaron con él en su gestión: Rex Tillerson, ex secretario de estado; John Kelly, ex jefe de gabinete; James Mattis, ex secretario de defensa; Mike Pence, ex vicepresidente. También figuras emblemáticas de gestiones republicanas anteriores como Dick Cheney, quien advirtió: “En los 248 años de historia de nuestro país, nunca ha habido un individuo que represente mayor amenaza a nuestra república que Donald Trump”.