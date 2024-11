Cartas de Lectores V: aerolíneas argentinas

No es mi intención ser redundante sobre el tema, pero me expreso en este medio (que es una ventana a la sociedad) porque lo considero de mucha importancia. En este momento la empresa estatal está operando con aeronaves Boeing 737, con Embraer y Airbus 330 - 200. Esto significa una tripulación para cada modelo de aeronave sumado el equipo de mecánicos para su mantenimiento, o sea que el costo operativo se multiplica por tres (dicho por Enrique Piñeyro), asesor experto en accidentología aérea, piloto con miles de horas de vuelo, etc., etc., y propietario de un Boeing 787 que lo usa para vuelos de ayuda humanitarios, el mismo que ofreció para traer las vacunas a la Argentina y que no se dignaron a contestar (lo hicieron después de 2 días con una respuesta absurda), mientras nosotros veíamos cómo despegaban los Airbus 330-200 con 20 “turistas” a bordo elegidos por Biró. Y aunque ya lo dije, lo repito: cada viaje redundaba los 330.000 dólares. Como si fuera poco, tuvimos que tolerar a Víctor H. Morales que con voz “artificialmente” emocionada decía... “Allí parte otra esperanza de vida para los argentinos” en el despegue. Si se privatiza... en buena hora; y si no genera ganancias por lo menos que deje de dar pérdidas.