Cartas de Lectores IV: incongruencia y descontrol

En un país convulsionado social y económicamente, por la gestión de un Presidente, emocionalmente desordenado, con claras limitaciones para gestionar, y con proyectos de ensayo, que lo llevaron a desconectarse de la realidad, está generando más violencia social, que beneficios sociales. Enardecido, y a los gritos dijo, que “… a pesar del ajuste más grande de la historia, no se perdió ni un ápice del apoyo social…”. Las continuas manifestaciones de repudio a la gestión, sumada al entorno extrapartidarios que lo rodea, muestran que los acuerdos políticos, en especial con el ex presidente Macri, son tan solo un toma y daca, donde Mauricio le aporta un voto, pero le quita imagen, poder político y de gestión, debilitándolo para el abordaje final, a la vez que le recuerda que la programación, la ejecución y el monitoreo de la gestión no fueron precisamente de la autoría del primer mandatario. La fantasía del equilibrio fiscal, que en realidad está causando un desequilibrio de vida, está diezmando a los jubilados, impulsando a la educación superior a una rebelión innecesaria y de alto riesgo pero totalmente justificada, dejando a millones de argentinos entre la pobreza y la indigencia, anticipando la muerte de enfermos oncológicos, cubriendo las veredas con gente que vive y duerme en las calles a las que no se le puede imponer protocolos de seguridad etc. La incongruencia y el descontrol de la gestión, fue expuesta asados de por medio, en dos oportunidades, junto a los traidores que están apoyando el genocidio social y económico del País. En resumen Milei, es un vocero y ejecutor de las decisiones de Caputo en economía, y un jardinero de Sturzenegger en el tema de la hojarasca.