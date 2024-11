Chicharrita en Tucumán: expertos analizaron estrategias y presentaron Cerealis

“Es un aminoácido natural. Lo que hace es romper los puentes de sulfito que unen los azúcares. La chicharra genera una obstrucción total del floema; así, no permite la bajada de la savia elaborada. Lo que hace la N-Acetilcisteína es romper la calosis. Al romper los puentes de sulfitos de las azúcares, no permite que se genere el callo interno, que es lo que produce la obstrucción del floema. Por lo tanto, con el uso de Cerealis, que tiene la molécula NAC, no se obstruye el paso de la savia elaborada en el floema, y la planta continúa su desarrollo normal”, añadió el representante de Amazon AgroScience.