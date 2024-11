Caputo prorroga el blanqueo y espera captar más capitales

La plata del blanqueo ingresa a las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA).Desde que el presidente Javier Milei asumió la Presidencia de la Nación, los depósitos en dólares anotan un crecimiento de U$S 18.400 millones, o un 130% desde los U$S 14.200. El cambio de tendencia en el ingreso de divisas ya se había insinuado tras la asunción del nuevo Gobierno y la fuerte devaluación del peso, al punto que estos depósitos pasaron a mostrar un crecimiento promedio mayor a los U$S 450 millones por mes entre diciembre de 2023 y junio de este año.