VIDEO. Noviembre, mes de subas en colegios privados

Confesionales

En el caso de los colegios asociados a Faera (Federación de Asociaciones Educativas Religiosas), sus autoridades no lo confirmaron, pero tampoco descartaron un reajuste en el transcurso del mes: todo dependerá de la paritaria. “Al no tener ninguna novedad en cuanto a paritarias docentes, los valores de cuota de noviembre de nuestros asociados no tendrán aumentos por el momento”, aseguró Javier Bottini, actual coordinador de Faera y representante legal del colegio Monserrat. Sin embargo, también advirtieron que la legislación los ampara para hacerlo en casos puntuales.