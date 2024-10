El sueño de Orellana siempre tendrá compañía en San Martín de Tucumán o en cualquier equipo

La vida de un jugador profesional no solo involucra entrenamientos, partidos y viajes, sino también un pilar fundamental que muchas veces permanece en las gradas: la familia. Aunque no han tenido que mudarse fuera de Tucumán, Juan Orellana y Camila Ferreyra, su pareja están listos para el cambio si la carrera del defensor central de San Martín de Tucumán lo requiere. “Por el momento no me pasó de dejar todo para vivir en otro lado, ya que ambos somos tucumanos. Pero si en algún momento llega una propuesta, sin pensarlo dejaría todo”, asegura Camila. La posibilidad de una nueva vida en otro lugar no la intimida; por el contrario, recalca que su compromiso es firme: “Siempre haré todo lo que esté a mi alcance para poder acompañarlo a lo largo de su carrera”.