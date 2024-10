La reacción de Javier Milei tras la salida de Diana Mondino del Gobierno: "Cómplice de dictadores"

Pero las repercusiones no terminaron ahí. El legislador porteño, Ramiro Marra (LLA), afirmó: “Me enteré hace pocos minutos. Todavía no tengo una opinión formada. Me es difícil opinar del tema por el respeto y cariño que le tengo a Diana Mondino, y por supuesto al Presidente. Al no tener información completa de la situación, no les puedo dar mucho. Son noticias importantes cuando hay un cambio de un nombre propio. Lo que dejó en claro Milei desde el primer día es que las ideas están por encima de las personas”.