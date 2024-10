Largaron por separado, se conocieron en la 25 y Santiago y conquistaron los 10K LA GACETA

Álvarez Villamil pese a sus dificultades motrices, no sintió que nada lo frenara. “Me encanta hacer deportes. No me gusta estar quieto. Correr en silla de ruedas fue elección mía”, reconoció refiriéndose a que con o sin el problema congénito sería deportista igual. Pasó por el básquet, el tenis, por el parapowerlifting que es levantamiento de pesas. “A mi no se me terminó de formar la columna, por eso no tengo sensibilidad de la rodilla para abajo. Y para caminar, aparte de los bastones uso en mis piernas unas ortesis (sirven para mejorar una función disminuida) que me sostienen los pies y las piernas para que pueda caminar”, definió su patología.