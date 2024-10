Trump vs Harris: la batalla por la presidencia también se libra en las redes sociales

La red social más política sin dudas es X (ex Twitter) y allí los cruces entre ambos candidatos son sin filtro. Trump volvió a publicar en esta plataforma a mediados de agosto, ya que había abandonado la red en 2023 y estuvo ausente un año para dedicarse a su propia red de microblogging “Truth Social”. El expresidente volvió fortalecido además por el apoyo explícito de Elon Musk -dueño de X-, quien se convirtió en uno de los principales aportantes de campaña del republicano. Según un informe de BetMGM Sportsbook, en la mayoría de las categorías que se pueden medir en X, Trump superó a Harris. El empresario obtuvo más "me gusta" por publicación, más seguidores ganados y más seguidores totales. Además, Trump obtuvo la mayor cantidad de seguidores nuevos en los últimos 30 días. Según el reporte, Trump recibió un promedio de 239.000 “me gusta” por publicación en X, mientras que Harris tuvo solo 39.000. También tuvo una tasa de interacción más alta, del 0,06 por ciento y recibió en promedio cinco veces más "me gusta" que Harris.