Las estrategias contra las ocupaciones de terrenos

Ya en los últimos días, el Gobernador pareció asumir una postura personal en el asunto. Así como en mayo había dicho que “bajo ningún punto de vista vamos a permitir usurpaciones de ningún tipo y por ninguna causa”, ahora fue enfático en lo que hace a ocupaciones ya consolidadas: “no vamos a permitir construcciones donde no esté habilitada la zona y muchos menos no tengan los permisos que habiliten, que tienen que ver con la no inundabilidad y con el acceso a la infraestructura”; y añadió que “no cualquiera se va a meter en cualquier lugar; eso significa delito y el que cometa delito en Tucumán va a terminar preso, sea quien sea, empresas constructoras o personas que usurpan tierra por necesidad de vivienda” y aconsejó que la gente que requiere vivienda haga consulta en el Estado, ya sea provincial, municipal o comunal, “a ver qué soluciones le podemos dar a las familias”. Así como está planteada esta estrategia, parece abarcar varios aspectos importantes para cambiar las cosas.