Donald Trump les habla a sus partidarios más recalcitrantes

Llama “asesinos” y “terroristas” a los migrantes, dice que “envenenan la sangre del país” y los acusa de comerse las mascotas de los estadounidenses. No se priva de tildar a Harris de “estúpida”, dice que debería “pasar un test cognitivo” o de “vicepresidenta de mierda”. No ha hecho nada para reconquistar a ex colaboradores que lo critican, desde su antiguo vicepresidente, Mike Pence, hasta su ex jefe de gabinete John Kelly, quien esta semana afirmó que Trump encaja en la definición de fascista. Julian Zelizer, politólogo de la Universidad de Princeton, ve la retórica agresiva de Trump como una táctica deliberada para eclipsar a su rival. “Tratar de atraer al centro no tiene sentido” para él, sostiene Zelizer. Además su retórica agresiva y machista le ha ayudado a ampliar su atractivo entre un grupo que no estaba entre sus objetivos: los hombres jóvenes.