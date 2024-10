Kamala Harris, en papel de fiscal, presenta un “alegato” contra su rival

El lunes, en un acto en Georgia, se defendió de quienes lo acusan de querer convertirse en un líder autoritario. “La nueva línea de Kamala y su campaña es que todos los que no votan por ella son nazis. Somos nazis”, afirmó ante una muchedumbre enfervorizada en Atlanta. Trump contó que su padre solía decirle que no usara nunca la palabra nazi ni Hitler y criticó a los demócratas por utilizar ambas. “Él es Hitler y luego dicen él es un nazi. Yo no soy un nazi, soy lo opuesto a un nazi”, afirmó. Hace unos días su ex jefe de gabinete en la Casa Blanca, John Kelly, declaró al “New York Times” que Trump encaja en la definición de fascista y que le dijo que Adolf Hitler “también hizo algunas cosas buenas”. Harris ha dado crédito a las declaraciones de Kelly, un ex general de los Marines, y acusa a Trump de admirar a dictadores. El temor a que se repita el caos de hace cuatro años pesa mucho en las elecciones de este año. Según un sondeo de la cadena CNN, sólo 30% de los estadounidenses cree que Trump admitiría su derrota en estas elecciones.