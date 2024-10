Mitos, datos, memes y realidades sobre la famosa "letra de médico"

Este uso del latín y de términos complicados en las recetas no sólo aseguraba que el común de la gente no entendiera completamente el diagnóstico o el tratamiento, sino que reforzaba la idea de que únicamente el médico y otros profesionales de la salud tenían la capacidad de “traducir” esa información a algo comprensible. En otras palabras, esta jerga médica consolidaba la relación de dependencia de los pacientes hacia el médico, una relación en la que el médico es el poseedor de un conocimiento casi sagrado o arcano, inaccesible para quien no pertenece a ese mundo, algo que también podría extenderse a otras profesionales, como la de los abogados.



En su obra, Annemarie Mol revela cómo la práctica médica, y en particular, la forma de escribir de los médicos, fue construyendo esta dinámica de poder en la relación entre doctor y paciente, una relación que aún hoy se mantiene en cierto nivel. Mena menciona que esta es una de las claves para entender por qué, incluso cuando no existe una razón práctica para escribir de forma ilegible, muchos médicos siguen haciéndolo. No se trataría sólo de una cuestión de rapidez o de falta de cuidado, sino de una tradición que ha quedado en el inconsciente colectivo de la profesión médica.