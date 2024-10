Ahorro de energía: ¿cuántas horas podemos mantener el aire acondicionado prendido?

El aire acondicionado es un equipo de climatización que tiene como objetivo controlar la temperatura de la humedad en un espacio cerrado. Sorprendentemente, un sistema de este tipo no genera aire frío, si no que extrae el calor del aire del lugar que deseamos climatizar. En este proceso, el mayor gasto energético se produce cuando se enciende el artefacto y cuando está realizando sus funciones de enfriamiento. Hasta no llegar a la temperatura indicada, el aparato consumirá una gran cantidad de electricidad.