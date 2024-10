Cartas de lectores: “La verdad de la milanesa”

Si la canasta básica está en el orden de los $ 950.000, esto significa que el 80% de los jubilados no solo están por debajo de la línea de pobreza sino que son indigentes. Esto, debiera ser un tema vergonzoso para un gobierno de cualquier signo político. Ya que el peronismo de Massa y Cristina, ayudó a esta degradación, hoy reafirmada por un gobierno de ultraderecha. No es cierto, que los aportes del tesoro al Anses, debido al fallido del 4 a 1 de aportantes, sea la causa del gran déficit fiscal. La causa del déficit, ha sido el latrocinio vergonzoso, que la corporación política ha realizado con las arcas del Estado. Situación que a nadie parece importar, ya que el poder judicial funciona como una barrera de contención y sostiene a los delincuentes con una insoportable impunidad. Lo robado en los últimos 20 años, es equivalente a unos 400.000 millones de dólares, por diversas formas, donde la obra pública fue la abanderada del curro, pero hay infinidad de formas de estafa al estado la mayoría vigente y algunas eliminadas por este gobierno. Con respecto a la educación, no debe olvidarse que fue la bandera de Sarmiento y Roca para transformar a nuestro país de un territorio inhóspito y salvaje en una nación organizada. Además, los países que más han crecido en los últimos 50 años, han sido los que privilegiaron la educación y el desarrollo tecnológico por sobre todo lo demás (Irlanda, Corea del Sur, Finlandia entre otros). El equilibrio fiscal es necesario pero no suficiente, debemos saber que los países con mayor déficit y deuda externa son los EEUU, China y Japón, que privilegian su desarrollo tecnológico. Aquí en nuestra querida Argentina, siempre boicoteamos el desarrollo de nuestra tecnología, por ejemplo este gobierno acaba de eliminar el proyecto Carem de usinas atómicas chicas. Los economistas y políticos, deben dejar sus panfletos para abanicarse en verano e informarse de la realidad del mundo. En Argentina siempre prevaleció la mirada de cabotaje. El desarrollo del Invap, y el Conicet, por ejemplo, son producto de un enorme esfuerzo de nuestra gente, contra el boicot de la corporación política.