Cartas de lectores: intolerantes

Cada vez más se muestra en este país un nivel de violencia espantoso que parece no tener fin. Es como ver Rocky para ver si gana Balboa o Creed. El Sr. presidente Milei, con todo su odio, dijo que acabaría con el kirchnerismo; en el 2008 Cristina Kirchner mostraba toda su intolerancia contra la famosa resolución 125 y Cobos quedó desterrado al votar en contra. Néstor Kirchner, atacando a “Clarín” y luego la ley de medios y el fútbol para todos. ¿Cuál es la diferencia entre los kirchneristas y los libertarios? Ninguna, son del mismo palo. ¿Cuál es la diferencia entre Cristina Kirchner y Javier Milei ? Ninguna, ambos son autoritarios, intolerantes y megalómanos. El odio los alimenta, los produce, los eleva a un nivel de sentirse intocables mientras sus leales seguidores se atacan con los términos “zurdos” y “fachos”. Esto es la sociedad argentina hoy, 2024; una sociedad sin rumbo, tratando de sobrevivir como puede ante el derroche y los casos de corrupción del kirchnerismo y el brutal ajuste y la insensibilidad del neoliberalismo de las políticas de Milei, que las están pagando los jubilados y la clase media, no la casta política como dijo él. En síntesis, Cristina Kirchner y Milei, dos seres en uno solo que han sembrado discordia. Izquierda y derecha no llevaron a nada. ¿Dónde está el bien común acá?