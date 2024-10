"Bebe" Acosta volvió a ser el "patrón" del medio en Atlético Tucumán

“Lo podíamos haber definido antes, sobre todo en el primer tiempo en el que hubo muchas situaciones. Lo importante es que terminamos ganando, vale tres puntos lo mismo”, explicó el nacido en Banda del Río Salí, que durante el partido tuvo un encontronazo con Favio Álvarez, con quien fue compañero en el “Decano”. “No sabía que era él el que me gritaba. Después lo hablamos y quedó todo bien. Son cosas que pasan y quedan ahí, en el campo de juego. Hubo buena onda con todos los chicos; fue un partido lindo que por no sentenciarlo antes terminamos sufriendo; o sintiendo esa sensación de que ellos se venían. Sin embargo, no generaron peligro”, aclaró.