Conocé en este explicador las claves de la tensión Gobierno-UBA por las auditorías

¿Qué otros factores alientan el conflicto? Ocurre que la normativa no establece la periodicidad de las auditorías externas sobre las universidades nacionales. Y la AGN, cuyo presidente es Juan Manuel Olmos, ex vicejefe de Gabinete de Alberto Fernández, no actúa de manera reactiva, sino por medio de un programa de trabajo definido de antemano -que no necesariamente incluye a todas las casas de altos estudios-, cuyos resultados se publican con retraso. Por este motivo, el Ministerio de Capital Humano de la Nación impulsa que la Sindicatura General de la Nación audite a las universidades públicas en el ámbito de una puja por el incremento del financiamiento de estas instituciones avalado por el Congreso y vetado por Milei con el visto bueno de más de un tercio de los diputados.