El conmovedor llanto de Adele al ver a Céline Dion entre su público en un show en Las Vegas

La emoción de Adele al ver a Céline Dion

Este fin de semana el video del emotivo momento se viralizó enseguida en redes sociales. En una recorrida entre las butacas, Adele se vio obligada a interrumpir la interpretación de When we were young, al encontrar a Dion en un palco del Caesars Palace. Sin poder evitar el llanto, se acercó a saludarla y la intérprete de My heart will go on se emocionó junto a su par. Con expresión de incredulidad y lágrimas en el rostro, Adele regresó al escenario para seguir su show.