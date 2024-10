Aunque no sumó en el GP de México, con Franco Colapinto siempre pasan cosas

Lo que hace emocionantes a las carreras es lo que pasa durante su desarrollo (dentro y fuera de la pista). Y también lo que no pasa. En el Gran Premio de México de F-1, a Franco Colapinto le pasaron cosas, como por ejemplo volver a llegar a la meta. Y otras no se dieron para él. Por ejemplo, llegar en zona de puntos. Pero a no frustrarse, porque terminar 12° en una competencia áspera y exigente, con un Williams con problemas, no es para cualquiera. Y eso que incluso recibió una sanción de 10 segundos al término de la final.