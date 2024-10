La Junta Electoral del PJ rechazó la lista de Quintela y solo queda la nómina de Cristina

Según el dictamen, los avales de la lista de Quintela no solo eran insuficientes, sino que también presentaban problemas como firmas ilegibles, avales sin fotocopia de DNI o con planillas incompletas. La Junta detalló que de las 4,703 planillas que Quintela reportó, solo 4,464 fueron verificadas y sumaron 60,755 avales, por debajo de los 62,465 requeridos. A esto se sumaron documentos no originales y firmas que no coincidían con los registros de identidad, lo que reforzó la decisión de la Junta de rechazar la lista.