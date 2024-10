Encontró un refugio emocional en el torneo de Las Cañas

“Cuando uno es chico no dimensiona ciertos prejuicios que existen en la sociedad. Uno tiene esa inocencia que solamente nos lleva a jugar. Eso creo que me benefició porque me permitió incluirme en mi grupo de amigos. Iba a los cumpleañitos que se hacían en las canchas de fútbol, y tenía que jugar. No me podía quedar afuera. Mi familia también tuvo un rol muy importante, porque mis papás nunca me impidieron hacer deportes”, agregó la delantera, de 27 años, quien se encuentra cursando la carrera de Psicología. “Este año recién pude retomar los estudios. Tuve esa materia en el último año de la secundaria y me gustó porque me llamó la atención la conducta del ser humano. Hoy después de muchos años, y de ver cómo me ayudó la terapia, veo que es un medio importante para uno”.