¿Qué emociones tiene reprimidas una persona que sufre de insomnio?

- Tristeza o duelo no resuelto: El dolor emocional no procesado también puede contribuir al insomnio. Personas que han pasado por una pérdida importante, ya sea la muerte de un ser querido o el fin de una relación significativa, a menudo experimentan un duelo no resuelto que se manifiesta en noches en vela. Las emociones de tristeza y melancolía, que pueden ser reprimidas durante el día, resurgen en el silencio de la noche, interfiriendo con el sueño.