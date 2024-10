La Municipalidad de San Miguel de Tucumán habilitó un sitio para reciclar residuos verdes

“Compostar ayuda a disminuir a la mitad la basura que genera un habitante de San Miguel de Tucumán”, manifestó Rocío del Mar Fernández, asesora técnica de la planta de valorización de residuos verdes. Fernández informó que en la planta también funcionan cinco composteras comunitarias, donde los vecinos pueden dejar residuos orgánicos, que son distintos a los residuos verdes o de poda. “La compostera comunitaria es para que el vecino que no se anima a compostar en casa o vive departamento, o no tiene patio, o no quiere hacerlo, y puede traerlo acá. Los residuos orgánicos que la gente puede separar en su casa pueden ser restos de frutas, de verduras, cáscara de huevo, saquitos de té, borra de café, una servilleta sucia, todo eso es compostable”, explicó.