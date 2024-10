Buenas estrategias frente a las usurpaciones

Según se informó, el lunes inspectores de la Fiscalía de Estado, Desarrollo Productivo, Interior y las direcciones provinciales del Agua, Catastro, Flora y Fauna y el Ente Tucumán Turismo, realizaron un relevamiento en el valle de Tafí. Se presentaron en cinco lugares de la reserva de 1.041 hectáreas. Descubrieron varias situaciones irregulares. La más grave de todas fue la construcción de al menos tres barrios privados en el que ya se habían construido viviendas, pese a que los terrenos están ubicados en áreas protegidas. La mayoría de los propietarios consultados aseguraron que no sabían que habían adquirido en un lugar que no está habilitado para edificar. Lo primero que salta a la vista es la falta de control del espacio público, que ha llevado a que surgieran los barrios privados y que se hicieran loteos con las consecuentes ventas de tierras y las posteriores construcciones de viviendas, todo lo cual ha de conformar un problema jurídico complejo cuya resolución puede llevar años. Un terrible ejemplo de esto es el caso del barrio privado Las Pirámides, montado al sur del predio del parque Sierra de San Javier, en el que la Universidad Nacional de Tucumán arrastra un litigio de años mientras en el barrio se han ido levantando unas 70 viviendas. En el caso de la Reserva provincial La Angostura, la reacción de las autoridades ha sido positiva y ha requerido operativos de varias áreas del Estado, como fueron las acciones similares llevadas a cabo hace unos años en El Cadillal, que dieron lugar a desalojos, a pedidos a la autoridad comunal para que no otorgara permisos de ocupación y a un posterior registro de propietarios en el perilago de El Cadillal. Esto significó, en principio, un ordenamiento en el caos que imperaba en este sector, donde incluso había un barrio entero construido en un terreno privado.