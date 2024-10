Cartas de lectores IV: reconocimiento a Roca

En los sucesivos días 19 y 20 de este mes salieron en esta sección publicadas cartas referidas a la figura del tucumano ex Presidente de la Nación, Gral. Julio Argentino Roca, en el 110 aniversario de su fallecimiento. En ambas enaltecen la persona y los logros obtenidos por esta excelsa figura de nuestra provincia, en desmedro de las descalificaciones que hoy hacen aquellos sin identidad histórica para juzgar. Y en sus escritos tenían la expectativa de un reconocimiento a la fecha, lamentablemente ese reconocimiento no existirá nunca porque depende de la autoridad provincial y no de ahora, sino de muchos años atrás, en los que ignoró la figura de Roca, por lo menos en nuestra provincia que lo vio nacer, a diferencia de lo que ocurría con Güemes en la vecina provincia de Salta hasta el reconocimiento a nivel nacional. A mi criterio nunca les importó y se ve en acciones; fue más importante el mitin del 17 que el aniversario porque no se publicó ni una media página sobre el fallecimiento, como suele hacerse con obras u otros eventos de importancia circunstancial. Depende del gobierno provincial a partir de ahora el tardío reconocimiento. Y por este medio opino que se debería empezar por las escuelas a cultivar la figura del ex presidente Roca. Sé que orientaciones externas molestan, como mis anteriores cartas sobre algunos actos que podrían aplicarse en educación, pero si se observa en el actual calendario escolar RM 2710/5 (MEd) para este mes figura la fecha del aniversario de Roca y textual “19 - Fallecimiento del Gral. Julio A. Roca (1914). Político, militar y estadista argentino, artífice de la conquista del Desierto, dos veces presidente de la Nación Argentina - entre 1880 y 1886 y entre 1898 y 1904-. (Ley Provincial N° 8266)” página 23. Como puede observarse al final no contiene la forma que deberá realizarse el reconocimiento, ya que en el mismo calendario fija en el punto 2 de pautas generales, las cuatro formas que deberían hacerse, página 4. Por lo tanto, la ley Provincial N° 8.266 en su artículo 3 habilita al Ministerio de Educación para adoptar las medidas necesarias para las efemérides de los próceres y otras que ella contiene. Por lo que peticiono a la Sra. Ministra que para el próximo ciclo lectivo habilite en el nuevo calendario escolar en el aniversario del fallecimiento del Gral. Roca el reconocimiento en los establecimientos educativos, aplicando como mínimo la forma 2 o 3, y de última la 4, para recordarlo y así empezar para que con el tiempo las nuevas generaciones de alumnos, especialmente de la primaria, sean las fortalezas a futuro en el reconocimiento de esta ilustre figura tucumana sin visibilidad en los claustros; y más que nunca, porque precisamente bajo su presidencia se promulgó el 8 de julio de 1884 la Ley N° 1.420 que establece la Educación común, gratuita y obligatoria, que permitió, en el tiempo, a la mayoría acceder a los actuales cargos públicos.