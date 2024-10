Arranque inmejorable para Las Yaguaretés en el Sudamericano

Con el partido más duro superado, Las Yaguaretés afrontaron el último encuentro de la zona, ante Paraguay, sabiendo que el primer objetivo ya estaba al alcance de la mano. Y aunque el seleccionado “albirrojo” demostró, en el pasado, ser un rival para no subestimar, las argentinas demostraron un nivel arrollador y no dejaron dudas. De hecho, en apenas tres minutos, el combinado “albiceleste” se puso 19-0 arriba. El primer try llegó a través de Delgado, a los 30 segundos, luego de una intensa presión argentina tras la salida inicial. En la salida siguiente, Paraguay tuvo dos errores increíbles: cometió knock on en la recepción y luego, tras una patada de Malena Díaz, ninguna jugadora pudo agarrar la pelota, algo que sí hizo la argentina, ya adentro del ingoal, para apoyar. No hubo tregua ya que, en la salida tras el try, Argentina rápidamente recuperó la pelota, y Pedrozo encontró el hueco, tras un pase de Reding, para romper y apoyar. Ese 19-0 se mantuvo hasta el final de la primera mitad, pese a un embate paraguayo en el último tramo.