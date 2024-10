Andy Klix, el DJ que transformó su pasión en una carrera vibrante

Uno de sus principales puntos de trabajo es Tucumán, un lugar que, asegura, lo cautivó desde el principio por la calidez de su gente y la vitalidad de sus eventos. “La provincia siempre me llamó la atención. Me hice muy amigo de los chicos de Las Cañas y comencé a pasar música en sus terceros tiempos”, comenta. Esa afinidad lo llevó a considerar a Tucumán como una de sus provincias favoritas, y el público tucumano ha respondido con una energía que él define como única. “Una vez empezó a llover durante una fiesta, pero la gente no dejó de bailar bajo la tormenta. Fue algo indescriptible", recuerda. Momentos como este le han enseñado que cada evento es una nueva oportunidad para aprender y superarse.