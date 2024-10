"Tremendista": fuerte respuesta del Gobierno de Javier Milei a Elisa Carrió

La réplica de Adorni se da luego que este jueves Carrió alertara sobres los riesgos políticos de confrontar con la ex mandataria. “A mí me da la impresión de que este chico (Javier Milei) está jugando con fuego, porque si Cristina le gana la provincia de Buenos Aires, cae el Gobierno. Al polarizar de esta manera, elegir un enemigo, lo que está logrando es lo que hizo Cristina, con lo de ‘armen un partido y ganen las elecciones’. Y ganaron. Esta no es una buena estrategia política, le puede salir el tiro por la culata”, expresó Carrió en una entrevista para Radio con vos.