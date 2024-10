La delegada comunal de Las Cejas se refirió a la estafa a vecinos: "Estoy igual de preocupada"

Investigaciones en curso y medidas de la comuna

La situación derivó en una denuncia penal que se encuentra en la Fiscalía. La empleada fue desvinculada del sistema, según afirmó Contreas. "Ayer me reuní con Hugo Ferreira, del Correo Argentino, quien me informó que están analizando caso por caso, evaluando las firmas de los vecinos que presuntamente recibieron los pagos. También dijeron que están tomando medidas para resolver el problema, aunque no explicaron con claridad qué sucedió con el dinero".