Jorge Lanata: ¿qué se sabe sobre el delicado cuadro de salud del periodista?

La hija mayor del periodista también se refirió a la dura carta de documento de Elba Marcovecchio. “Me parece que eso habla más de ella que de nosotras, la verdad. Además, yo estoy segura de que mi papá nunca dijo eso. Y si lo dijo, que ahora ella salga a contarlo, me parece muy bajo, sobre todo para mi hermana, que es chica. Además, nosotras nunca hablamos de plata. Nosotras cuestionamos actos. Actos en determinados momentos de la internación. No cuestiones de plata. No hay temas económicos. Para mí, que se quede con todo”, indicó.