Cartas de lectores: Entre ella y él

Ya perdí la cuenta sobre el tiempo que llevamos los argentinos esperando un gobierno decente, un gobierno sensible y un gobierno que escuche a la gente. ¿Antes los jubilados estaban bien? La respuesta es no pero también hoy tampoco; los peores índices siguen creciendo, así también la pobreza y el desempleo. Entre ella y él me refiero al oficialismo y a la oposición, falsa postura de ambos porque en todas sus filas existen personajes que por ambiciones personales de poder se cambian de banderas y se olvidan de sus discursos fundamentalistas. ¿Está mal que un político sea parte del gobierno que enfrentó? No en absoluto, si ese político demuestra la verdadera vocación para con su electorado; lo que sí está mal es que se exprese olvidando su pasado y mostrándose como un nuevo endiosado de la fuerza reinante. Entre ella y él refleja a dos personas con una importante imagen política y social; ella es Cristina Fernández de Kirchner y él es el presidente Milei; ambos rodeados de los mismos de siempre, de los mismos que hace más de 20 años sentados en el poder siguen haciendo nada por los jubilados, los niños, los docentes y los trabajadores. Ella y él son lo mismo.