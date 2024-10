Vacaciones en Tafí del Valle: precios, alquileres y las sorpresas para la temporada

“Para el verano siempre sabemos que llega mucha gente, de Tucumán y de alrededores. Generalmente eligen Tafí para escapar del calor y por todo lo que ofrece este lugar. Esperamos que el trabajo que venimos haciendo durante todo el año para posicionar a Tafí como un destino para todos los argentinos no sea opacado por algunos desmadres que a veces se dan en el valle, cuando la cantidad de jóvenes que suben no tienen control. Son situaciones que a veces dejan descansar a la gente más grande, que viene buscando la paz y la tranquilidad. Lo ideal sería que los boliches se instalen cumpliendo las normas y en espacios adecuados, que sean aptos para que los chicos vayan y se diviertan, y no perjudiquen a los otros veraneantes. Es algo que hemos venido conversando durante años y ya deberían de estar arrancando ahora las obras, pero no vemos ningún lugar donde estén buscando instalarse los boliches”, concluyó.