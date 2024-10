Estreno de cine: llega “El aprendiz”, el inicio de Donald Trump como figura global

Cuando faltan menos de tres semanas para la elección que lo tiene nuevamente de candidato (será el martes 12 de noviembre), se estrena “El aprendiz” -foto-, la producción que registra los años iniciáticos de Trump como empresario mediático, muy lejos del político actual. El director Ali Abbasi centró su mirada en la relación entre un ambicioso joven interpretado por Sebastian Stan y su mentor, el abogado Roy Cohn (a cargo de Jeremy Strong), en una biografía no autorizada escrita por Gabriel Sherman, sostenida por abundante información pública. Tras su lanzamiento en elFestival de Cannes, el ex mandatario amenazó con ir a la Justicia para que no se proyecte el filme (lleva el nombre del famoso reality show que condujo el republicano), pero finalmente no hizo nada: aún está en discusión si sus anuncios fueron una acción publicitaria antes que el fruto de la indignación.