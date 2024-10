La novia de Liam Payne dio a conocer qué decía la carta que le dejó antes de morir

Lo que más llamó la atención del posteo de Kate, fue que, en una de las fotos, se podían apreciar imágenes de unas cartas que el cantante escribió antes de fallecer, lo que generó una gran conmoción entre sus seguidores. Sobre eso, reveló que, recientemente, el ex One Direction le había expresado sus intenciones de proponerle matrimonio en algún momento. “Hace unas semanas, nos sentamos afuera, en una hermosa tarde, manifestando nuestra vida juntos. Guardo tu nota cerca mío, aunque me dijiste que no la mirara. Decía: ‘Yo y Kate nos casaremos/comprometeremos dentro de un año y estaremos juntos para siempre 444′”.