"Ojalá pueda continuar en Atlético Tucumán", el deseo de uno de los mejores jugadores del 2024

En coincidencia con el mal momento de Infante, Atlético tampoco tuvo buenos resultados en los últimos partidos y el propio jugador admite que el equipo está atravesando una racha negativa que afecta el ánimo de todos. “Los resultados no nos acompañaron, venimos de una racha negativa y tenemos que seguir trabajando para dar vuelta esta situación. Sabemos que vamos a encontrar esa racha positiva de nuevo. Habíamos ganado varios partidos seguidos, pero ahora nos encontramos en la situación contraria, donde no podemos sacar puntos. No hay nada mágico que se pueda hacer, sólo trabajar”, reconoció.