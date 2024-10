"El cambio lo inició el PRO y ahora estamos tratando de colaborar", aseguró Mauricio Macri

Durante una entrevista con Cadena 3 de Córdoba, el ex mandatario recordó sus últimos días al frente del Poder Ejecutivo (PE). "Cuando me fui y me despidieron ahí en frente de la Casa Rosada, les dije que no me iba a ir, que iba a estar siempre y que creía en el cambio y lo sigo creyendo en el cambio. El cambio lo inició el PRO. Ahora la gente decidió que lo continúe La Libertad Avanza y estamos tratando de colaborar con humildad, con generosidad, sin especular, para que la mayor cantidad de necesidades de cambio se implementen, porque hay mucha gente intentando que las cosas no cambien".