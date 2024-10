VIDEO. La salida de Casanova del Municipio abre una grieta en Yerba Buena

“Traído de los pelos”

El concejal Franco Marigliano, ex secretario municipal de Obras Públicas y presidente de la comisión, indicó que las conversaciones por el momento se están dando de manera informal. Remarcó que el Código es una cuestión muy técnica, con base de análisis científico, que dejan de lado toda cuestión política. “Hay que estudiarlo al tema, si no hablamos vaguedades y se pierde el tiempo. Las refutaciones tienen que estar basadas en hechos sólidos, trabajos de campo, si no son todas opiniones que en muchos casos no encuentran una razón concreta”, explicó.