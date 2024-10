Fuera de la pista, sólo Leclerc fue más "rápido" que Colapinto

El premio al Piloto del Día (Driver of the Day) refleja a la perfección en qué se convirtió la Fórmula 1. El segundo puesto que Franco Colapinto ocupó en esa votación que se hace vía redes sociales por todo aquel que quiera votar, muestra que no hace falta ganar, ni siquiera ser top-9 para ser reconocido; el modo de manejar o plantear una carrera, puede ganarle a una buena posición final.