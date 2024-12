María Becerra en Tucumán: una fiesta plena que se vivió desde temprano

Simonetta, de 10 años, contó cómo fue el momento en el que su familia le dio la sorpresa que vendría al show, “Me largué a llorar. No lo podía creer. Este es mi sueño porque yo quiero ser como ella cuando sea grande”. Otras mini fans que dijeron presente junto a sus mamás fueron Agustina y Berenice, ambas de 8 años, contaron que cuando se enteraron de que María cerraba su gira en Tucumán no pudieron contener la emoción. “Le he dicho a mi mamá que se ponga rockera porque nunca ha sido rockera. Nos compramos ropa y nos juntamos a maquillarnos antes de venir”, contó Agostina.