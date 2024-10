Momento Colapinto I: lo que lo hace ganar fuera de la pista

“Cola” ya entrega grandes emociones arriba del auto y abajo hace sonreír cuando se lo propone y cuando no, también; una espontaneidad que los pilotos de la categoría no están acostumbrados a mostrar, o tener más que nada. “Espero que no se fundan comprando estas boludeces (sic)”, se refirió el piloto con respecto al merchandasing oficial del equipo. El calificativo era más que nada porque Colapinto consideraba que la ropa y accesorios tenían un costo muy elevado. “Van a estar comiendo arroz por dos meses”, comentaba en una cuenta de Tik Tok, agitado mientras entrenaba en una bicicleta fija. “Ni Cristiano Ronaldo los puede comprar”, agregaba.