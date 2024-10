La mirada de Ricardo Sauze sobre el rugby actual: “En Tucumán está quedado”

- De chico obviamente el rugby era todo; el club, el seleccionado, la posibilidad de jugar en Los Pumas que siempre tenés, la ilusión. Lo que me hizo seguir de grande es que la verdad me sentía bien y tenía muchas ganas. Los últimos dos años fueron de un esfuerzo muy grande y terminé cansado. A los 42, jugué un año prácticamente en la intermedia del club, y a los 43 empecé la pretemporada. Estaba ahí, peleando para jugar en Primera y me desgarré en el primer partido. Después volví a desgarrarme, volví a desgarrarme, y eso me hizo abandonar. Ahí, a los 42 y 43, sí he sentido la diferencia física con los chicos. Años anteriores realmente la peleaba con los mejores.