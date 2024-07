"Vicky" Sauze Valdez estuvo a la par de la mejor de todas

La victoria de Las Leonas ante las españolas fue sufrida, pero no tanto por lo que hicieron las rivales, sino por no aprovechar el dominio ejercido en los dos primeros cuartos. "Bien chivo. España jugó muy bien, pero el equipo está muy fuerte mentalmente", percibió Sauze, ex Puma y jugador de Tucumán Rugby. Las Leonas, ya clasificadas a cuartos de final, cerrarán la fase de grupos ante dos potencias: mañana, desde las 15.15 jugarán contra Australia y el sábado, a partir de las 5, contra Gran Bretaña.