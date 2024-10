Un estudio dice que los hombres que se ven muy bien o muy mal tienden a ser más sexistas

Un estudio reciente realizado en el Reino Unido reveló que los hombres que se perciben a sí mismos como muy atractivos o muy poco atractivos tienden a mostrar niveles más altos de hostilidad hacia las mujeres en comparación con aquellos que tienen una percepción menos extrema de su apariencia. Esta investigación también destacó que los hombres con creencias políticas autoritarias de derecha son más propensos a expresar actitudes misóginas. El estudio fue publicado en la Scandinavian Journal of Psychology con el título "Predicting hostility towards women: incel-related factors in a general sample of men".