Icardi ninguneó a Wanda Nara en el Día de la Madre

“Quiero que me acompañes”, dice la primera de sus pretensiones. Y continúa con otras frases que a la mediática le gustaría que le dijera su pareja: “Sal, te traje algo. Puedo ir a verte, te extraño. Te dedico esta canción. Te ves muy bonita. Me encanta hacerte reír. Vi esto y pensé en ti. No quiero que estés así, vamos a hablar. ¿Te puedo llamar?”.