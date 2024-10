Rafa Nadal: de niño con bandera, a hombre con trofeos

Él lo supo mejor que nadie aquel 3 de diciembre de 2004. Ese moreno de cabello largo, lookeado con una remera sin mangas, algo inusual en el tenis, y una vincha en su frente que no se quitaría nunca más para jugar, le pegaba a la bola con la misma potencia que él. “Es un jugador de grandes partidos; es una cualidad que tienes o no, no depende de la edad. No es un secreto para nadie que tenga un futuro brillante. Seguramente puede convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo sobre tierra batida”, señaló un Andy Roddick frustrado, pero consciente de que su derrota marcaría el inicio de la era del mejor jugador en polvo de ladrillo de la historia.